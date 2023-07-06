Российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Погибли четыре человека, более 30 ранены

Во Львове в результате российского удара, нанесенного в ночь на 6 июля, обломки ракеты попали в жилой дом, разрушив квартиры на двух этажах. По данным на 08:00 известно о четырех погибших. 32 человека, пишет «РБК-Украина», получили ранения. По данным ГСЧС Украины, семь человек удалось спасти, еще 64 человека были эвакуированы.

Глава ГСЧС Сергей Крук, говоря об удар по Львову, подчеркнул, что этот город, расположенный недалеко от границы с Польшей, во время войны приютил тысячи украинцев.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал ракетный удар, нанесенный в ночь на 6 июля, «одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру» с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. «Очень большие разрушения — разрушено более 50 домов», — сказал он, добавив, что ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграме кадры разрушений во Львове и выразил соболезнования родным погибших. «Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», — добавил он.