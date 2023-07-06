Meta запустила свой аналог Twitter

Американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, в ночь на 6 июля запустила свой текстовый сервис Threads, который позиционируется как главный конкурент Twitter.

Как объявила Meta, в новом сервисе, интерфейс которого во многом похож на интерфейс Twitter, можно публиковать сообщения длиной до 500 символов, а также фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

Само приложение, разработанное командой Instagram, позиционирует себя как дополнение к соцсети: «Наше видение Threads состоит в том, чтобы взять то, что Instagram делает лучше всего, и расширить это до текста, создав позитивное и творческое пространство для выражения ваших идей», — говорится в пресс-релизе компании.

По состоянию на 6 июля приложение доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play в более чем 100 странах, в том числе США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии. ТАСС пишет, что также Threads доступен в России, однако функционирует он лишь при включенном VPN.

На территории Евросоюза сервис пока работать не будет. Глава Instagram Адам Моссери в разговоре с The Verge объяснил, что это решение было обусловлено некоторыми европейскими законами, которые должны вступить в силу в 2024 году. Тем не менее в компании не отказываются от планов запустить сервис в ЕС, однако на это, по словам Моссери, «потребуется больше времени».

По словам сооснователя Meta Марка Цукерберга, за первые четыре часа после запуска в приложении зарегистрировали более пяти миллионов аккаунтов.

Запуск Threads именно в этот момент связывают с тем, что происходит с Twitter после того, как осенью 2022 года соцсеть купил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Под руководством Маска в Twitter произошел ряд изменений, вызвавших неоднозначную реакцию пользователей, в частности сервис микроблогов решил больше ориентироваться на платных подписчиков.

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