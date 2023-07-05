Вице-премьер Юрий Трутнев предложил увольнять проректоров по воспитательной работе в российских вузах, где нет патриотического движения

Проректоров по воспитательной работе в высших учебных заведениях, не организовавших патриотическое движение в своих вузах, нужно снимать с должностей, заявил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

На встрече со студентами Дальневосточного федерального университета, сообщает ТАСС, Трутнев заявил, что в каждом высшем учебном заведении России должно быть организовано патриотическое движение, к которому будут причастны все студенты.

Проректоров по воспитательной работе вузов Дальнего Востока Трутнев пообещал собрать уже вечером 5 июня, чтобы проверить их работу.

«И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе, будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», — заявил Трутнев он.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» студентов и школьников. В частности, в вузах преподавателей заставили читать пропагандистские лекции, а сотрудников, придерживающихся антивоенных взглядов, стали увольнять — нередко из-за доносов студентов.

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