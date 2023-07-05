В Шевченковском суде Киева произошел взрыв

В здании Шевченковского районного суда Киева слышали звуки взрыва, сообщила РБК-Украина представитель МВД страны Марьяна Рева.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что в здании суда «чрезвычайное происшествие» и полиция получила сообщение о взрыве. По предварительной информации, его устроил мужчина, которого доставили на заседание. Киевская военная администрация сообщает, что взрыв произошел в туалете суда.

По словам источника «Украинской правды», в суде взорвался пока неустановленный предмет — вероятно граната. На месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. Территорию вокруг здания суда оцепили.

По данным изданий РБК-Украина и «Страна», взрыв устроил боец добровольческого батальона «Січ» Игорь Гуменюк, которого обвиняют в теракте во время митинга перед Верховной радой Украины в 2015 году. Акцию организовала партия «Свобода» против имплементации в Конституцию особого статуса Донбасса. Тогда, по версии следствия, Гуменюк бросил гранату в сотрудников Нацгвардии. В результате теракта погибли трое нацгвардейцев. Еще около 140 человек получили ранения.

Сегодня суд должен был продлить Гуменюку меру пресечения — он содержится в следственном изоляторе, рассказали «Ґратам» в суде.

Источник «Страны» утверждает, что Гуменюк закрылся в туалете с двумя конвоирами и устроил взрыв.