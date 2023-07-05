На Панарабских играх в Алжире российских спортсменок выдали за участниц сборной Сирии. Им изменили имена и даты рождения

Российских спортсменок указали как членов сборной Сирии на Панарабских играх, которые проходят в Алжире 5-15 июля. На заявку команды обратил внимание спортивный журналист Сергей Лисин.

По его словам, у большинства российских спортсменок, заявленных в качестве атлеток из Сирии, изменены имена, у двоих — даты рождения. Так, у бадминтонистки Дарьи Джеджулы год рождения изменили с 1995-го на 1999-й, у велогонщицы Дарьи Мальковой — с 2000-го на 2001-й.

Малькова указана в заявке как Darie Malko, ее сестра, тоже велогонщица Татьяна — как Tatia Malko. Под измененными именами также заявлены легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud), пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine) и дзюдоистка Милана Мугу (Milana Mrad).

При этом у Мугу и гимнастки Александры Максимовой на сайтах международных федераций указаны привязки к сборной Сирии, тогда как у остальных атлеток они остаются российскими.

«Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики, что российские спортсмены могут без официальной смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения— нас ждет адовый скандал», — отметил Лисин.

Дарья Малькова сообщила «Базе», что находится в Сирии на сборах. По словам спортсменки, ей предложили потренироваться в Дамаске с членами сборной Сирии по велоспорту. Она утверждает, что не знает, кто заявил ее на соревнования.

Пресс-служба Минспорта РФ сообщила, что Мугу и Максимова официально сменили спортивное гражданство, а информацию об остальных спортсменках назвали ложной.

Мугу и Максимова официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды РФ на 2023 год не числятся. По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участия в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил российских спортсменов в том, что они таким образом пытаются обойти санкции.