Минтранс РФ предлагает ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Авиабилеты подорожают

Министерство транспорта РФ вновь рассматривает идею дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов для создания «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний, пишет «Коммерсант».

В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу «Ростеха» о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант».

Как указали представители авиакомпаний, пишет «Коммерсант», система взаиморасчетов уже существует под управлением Транспортно-клиринговой палаты, и для нее уже взимается сбор — 185 рублей.

Теперь, по словам собеседников издания, речь идет о введении дополнительного сбора при оформлении перевозки для создания резерва, гарантирующего пассажирам возврат денежных средств. Размер нового сбора составит не менее 150–200 рублей с пассажира, считают в одной из авиакомпаний, другой источник «Коммерсанта» сообщил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира.

Новый сбор для создания фонда, подчеркнул один из собеседников издания, «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на российской авиапромышленности.

Идея дополнительного сбора для формирования фонда, из которого пассажир сможет получить компенсацию в случае отмены рейса или банкротства перевозчика, обсуждается с 2021 года.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в середине июня сообщал, что билеты авиакомпаний, входящих в группу (это «Победа», «Россия» и собственно «Аэрофлот») с начала 2023 года в среднем подорожали на 10%, что «примерно отражает в целом рыночную ситуацию».