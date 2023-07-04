«Украинская правда»: самолеты прокремлевских бизнесменов, попавших под санкции, продолжают летать по всей Европе

Самолеты приближенных к Кремлю бизнесменов продолжают беспрепятственно путешествовать по миру, говорится в расследовании «Украинской правды».

Українська правда

Так, журналисты издания установили, что самолет российского миллиардера, бывшего главы группы «Синара» и ТМК Дмитрия Пумпянского, находящего под международными санкциями, продолжает свободно летать по всей Европе. По данным УП, самолет Пумпянского, «как и большинство спасенных джетов российских элит», вылетел из Москвы в Дубай 28 февраля 2022 года — через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Следующие три месяца самолет находился в Дубае, после чего улетел в Лондон, где простоял еще пять месяцев. После этого лайнер Пумпянского переместился на остров Гернси, где, как предполагают журналисты, был перерегистрирован с целью сокрытия истинного владельца. После перелета в США в конце октября 2022 года самолет начал активно летать между странам Европы. УП полагает, что самолет Пумпянского в настоящий момент сдается в аренду.

Другой самолет, принадлежащий, как утверждает издание, бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, который также находится под санкциями, вылетел из Москвы в Хельсинки 21 февраля 2022 года. Через девять месяцев самолет улетел в швейцарский город Базель, где провел еще четыре месяца. По данным УП, в Швейцарии самолет мог быть перерегистрирован. В марте 2023 года самолет совершил перелет в Ниццу, после чего стал регулярно летать по всей Европе.

Кроме того, журналисты установили, что самолет российского миллионера Рустема Терегулова также свободно перемещается по Европе. 12 февраля 2022 года этот самолет вылетел из Москвы в Ригу, где он находился в течение девяти месяцев. По данным издания, в марте 2022 года самолет Терегулова выставили на продажу, но был ли он продан, не уточняется. Примерно в то же время борт был перерегистрирован. В ноябре 2022 года самолет улетел в Базель, после чего начал регулярно летать по Европе. УП пишет, что сейчас воздушное судно сдается в аренду.

Евросоюз ввел санкции против Эдуарда Худайнатова в июне 2022 года. В документах ЕС бывший глава «Роснефти» был указан как лицо, близкое к действующему президенту нефтегазовой компании Игорю Сечину и президенту России Владимиру Путину. В мае 2023 года против Худайнатова ввела санкции Канада.

Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Великобритании в марте 2022 года. Примерно в это же время российский бизнесмен вышел из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, группы «Синара», банка «Синара» и холдинга СТМ. В августе санкции против Пумпянского ввели США.

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