На Камчатке в ходе учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета над акваторией Авачинского залива потерпел крушение истребитель , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Самолет выполнял полет без боекомплекта. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа», — заявили в пресс-службе.

В апреле 2023 года в Мурманской области потерпел крушение МиГ-31, у которого во время планового полета загорелся один из двигателей. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались.