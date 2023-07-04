На Камчатке в ходе учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31
Источник: РИА Новости
В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета над акваторией Авачинского залива потерпел крушение истребитель МиГ-31, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
«Самолет выполнял полет без боекомплекта. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа», — заявили в пресс-службе.
В апреле 2023 года в Мурманской области потерпел крушение МиГ-31, у которого во время планового полета загорелся один из двигателей. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались.