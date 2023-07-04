Адвокат Калой Ахильгов заявил, что Юнус-Бек Евкуров организовал его отставку с поста пресс-секретаря главы Ингушетии

Адвокат Калой Ахильгов, который с апреля 2009-го по ноябрь 2010 года был пресс-секретарем главы Ингушетии, рассказал, что именно Юнус-Бек Евкуров организовал его отставку с этого поста.

В новом выпуске ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» Ахильгов сообщил, что его почту взломали и получили доступ к фотографиям, сделанным во время празднования дня рождения в караоке. Когда снимки были обнародованы, Ахильгов пришел к Евкурову, занимавшему в тот момент пост главы Ингушетии, и сказал, что готов написать заявление об отставке. Евкуров промолчал, а когда заявление было написано, поставил под ним свою подпись.

Позднее, по словам Ахильгова, один из соратников Евкурова рассказал ему, что именно глава Ингушетии дал указание опубликовать эти фотографии, чтобы он покинул пост пресс-секретаря.

При этом, по словам адвоката, Евкуров еще несколько лет поддерживал с ним отношения, общаться они перестали лишь в 2018 году, а Ахильгов узнал о том, кто стоял за его отставкой, позднее.

Калой Ахильгов: «Это и есть фашизм» // «Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой

После того, как Евкуров в 2018 году подписал соглашение, по которому часть территории Ингушетии перешла Чечне, он был вынужден уйти с поста главы республики на фоне акций протеста. Сейчас Евкуров занимает пост замглавы Минобороны РФ и, по словам Ахильгова, чувствует себя «как рыба в воде».