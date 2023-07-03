Жителям Кыргызстана разрешили использовать матчество вместо отчества

Конституционный суд Кыргызстана постановил, что взрослые жители страны должны иметь право вместо отчества указывать в документах матчество (матроним).

Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения иска жительницы страны, которая требовала дать ей возможность указать матчество вместо отчества в документах своих детей.

Конституционный суд 30 июня отклонил ее иск, сочтя, что это нарушит интересы детей. «Ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации», — говорилось в решении суда.

Вместе с этим суд счел, что дееспособные взрослые граждане должны иметь право выбрать, что указывать в документах — отчество или матчество. Суд дал поручения правительству разработать поправки в законодательство, дающие такую возможность людям старше 16 лет.

«Законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола», — сказано в разъяснениях суда.

В Кыргызстане сейчас допускается возможность присвоения имени либо по кыргызским традициям (с добавлением слов «уулу» (сын) или «кызы» (дочь) после имени отца), либо по советской традиции, предусматривающей имя, фамилию и отчество.