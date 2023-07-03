Власти Ростова-на-Дону оценили почти в сто миллионов рублей ущерб городу от мятежа ЧВК Вагнера

Ущерб от действий ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону во время мятежа составил не менее 92,5 миллиона рублей, сообщает RTVI со ссылкой отчет, подписанный главой администрации города Алексеем Логвиненко.

По данным администрации, военная техника ЧВК повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуара. Кроме того, были повреждены стрелки трамвайных путей. Ремонт дорог и трамвайных путей обошелся городскому бюджету в 28,8 миллиона рублей.

«Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин», — говорится в отчете ростовской администрации.

Ранее Алексей Логвиненко говорил, что проехавшая по улицам военная техника повредила в городе более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал Буденновский проспект — одна из центральных улиц города.

Мятеж ЧВК Вагнера начался вечером 23 июня. К утру следующего дня наемники вошли Ростов-на-Дону, не встретив практически никакого сопротивления. До вечера 24 июня, когда Евгений Пригожин объявил о завершении мятежа, бойцы ЧВК Вагнера фактически контролировали город.

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Пытаемся ответить на главные вопросы о мятеже

Мятеж Пригожина точно войдет в учебники истории. «Медуза» пытается ответить на главные вопросы о том, что же это все-таки было Спорить об этом будут годами, если не десятилетиями