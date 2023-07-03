«Вертикаль власти, которая была у Путина раньше, просто рушится». Зеленский — о последствиях мятежа Пригожина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «слабой» реакцию президента РФ Владимира Путина на мятеж Евгения Пригожина. Такую оценку он высказал в интервью CNN.
По мнению Зеленского, мятеж показал, что Путин «не все контролирует». Как полагает украинский президент, тот факт, что бойцы ЧВК Вагнера без сопротивления прошли сотни километров, говорит о том, что Путин не контролирует ситуацию в регионах.
«Вся та вертикаль власти, которая у него была раньше, просто рушится», — выразил мнение Зеленский.
Зеленский во время мятежа обратился к россиянам на русском языке, выразив уверенность, что «человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то». По мнению президента Украины, «чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф».