Президент Украины Владимир Зеленский назвал «слабой» реакцию президента РФ Владимира Путина на мятеж Евгения Пригожина. Такую оценку он высказал в интервью CNN.

По мнению Зеленского, мятеж показал, что Путин «не все контролирует». Как полагает украинский президент, тот факт, что бойцы ЧВК Вагнера без сопротивления прошли сотни километров, говорит о том, что Путин не контролирует ситуацию в регионах.

«Вся та вертикаль власти, которая у него была раньше, просто рушится», — выразил мнение Зеленский.

Зеленский во время мятежа обратился к россиянам на русском языке, выразив уверенность, что «человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то». По мнению президента Украины, «чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф».

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