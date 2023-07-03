В Москве эвакуировали отдел международного почтамта из-за посылки с картонным муляжом противотанковой мины

В Москве в здании, расположенном возле Комсомольской площади, обнаружили предмет, похожий на мину, после чего в целях безопасности эвакуировали 22 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По его данным, «подозрительный предмет» обнаружили на девятом этаже здания, расположенного по адресу Краснопрудный переулок, дом 7. Как уточняет источник ТАСС в экстренных службах, это здание . По указанному адресу находится один из отделов таможенного поста международный почтамт, а также отделение «Почты России».

ТАСС сообщил, что при досмотре в одной из посылок сотрудник обнаружил «два предмета, похожие на противотанковые мины». О том, что таких предмета два, также сообщил телеграм-канал «112».

В экстренных службах уточнили агентству, что предмет, похожий на мину, оказался картонным муляжом.