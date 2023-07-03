«Роскомсвобода»: в России заблокировали семь сайтов «Евгений Пригожин 2024»

Власти России внесли в реестр заблокированных сайтов семь доменов в поддержку основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает проект «Роскомсвобода», который отслеживает блокировки в рунете.

Первые сайты с доменными именами p2024.site, pp2024.site, p2024.tech, pp2024.tech и pp2024.online заблокировали 28 июня, еще два сайта p2024.info и p2024.biz заблокировали 2 июля. Решение об их блокировке принял «неустановленный орган» власти.

Все сайты повторяют одну и ту же страницу, которая выглядит как предвыборная агитация, и озаглавлены как «Евгений Пригожин 2024». На странице утверждается, что Пригожин — «человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках». Есть также такой призыв: «Чтобы спасти Россию — будь готов поддержать Пригожина. Нового лидера новой России».

Нет никаких подтверждений, что заблокированные сайты действительно связаны с Пригожиным.

Скриншот страницы одного из заблокированных сайтов

Сайты в поддержку Евгения Пригожина заблокировали после того, как 23 июня основатель ЧВК Вагнера устроил мятеж. Наемники ЧВК заняли Ростов-на-Дону, а также проехали колонной в направлении Москвы через несколько областей России. Вечером 24 июня после переговоров Пригожина и Александра Лукашенко бойцы ЧВК Вагнера вернулись в Луганскую область. Сообщалось, что наемники «уйдут» в Беларусь.

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