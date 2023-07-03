Бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью для «Российской газеты». В материале под названием «Эпоха противостояния» Медведев рассуждает о том, «как может и должен разрешиться тектонический цивилизационный разлом».

В статье Медведев заявил, что противостояние глобальному Западу стало глобальным, и оно продлится очень долго. Для его завершения потребуются годы или даже десятилетия переговоров.

Статья предварялась эпиграфом:

Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд.

Пользователи интернета и журналисты обратили внимание, что Айн Рэнд никогда такого не говорила. Эта фраза широко распространена в различных сборниках «цитат великих людей» в интернете — при этом ее авторство обычно приписывается Генри Форду (хотя нет никаких авторитетных источников, которые бы это подтверждали).

Журналист Илья Шепелин предположил, что помощники Медведева при поиске эпиграфа наткнулись на один из таких «цитатников», где высказывание, приписываемое Форду, шло сразу после какой-то цитаты Айн Рэнд — и по ошибке взяли имя не под высказыванием о самолете, а над ним.

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