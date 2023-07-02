Twiiter ограничил количество постов, которые можно просматривать за день

Twitter временно ограничил количество твитов, которые пользователи могут прочитать в течение суток. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

По словам Маска, владельцы верифицированных аккаунтов (пользователи с «синей галочкой», получение которой стоит восемь долларов в месяц — прим. «Медузы») смогут читать шесть тысяч твитов в день, неверифицированных — 600 твитов. Новые пользователи смогут просматривать 300 твитов в день.

Позже владелец соцсети дважды увеличил этот лимит, теперь он составляет 10 тысяч твитов в день для подтвержденных аккаунтов, тысяча твитов — для неподтвержденных, 500 твитов — для новых пользователей.

Маск объяснил такое решение борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой.

BBC News предполагает, что таким образом Маск хочет подтолкнуть пользователей к использованию платной подписки и получению «синей галочки». По мнению журналистов, в будущем Twitter может ввести модель, которая даст доступ к неограниченному числу сообщений только платным пользователям.

1 июля Маск объявил, что Twitter перестает показывать публикации незарегистрированным пользователям. Бизнесмен назвал это «временной чрезвычайной мерой» и объяснил борьбой с искусственным интеллектом. Он отмечал, что почти каждая компания, в том числе стартапы и крупнейшие корпорации» занимающиеся ИИ, «собирала значительные объекты информации в твиттере».

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