Ракета SpaceX вывела на орбиту космический телескоп «Евклид». Он будет изучать темную материю

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космическую обсерваторию «Евклид» Европейского космического агентства (ЕКА).

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Компания SpaceX сообщила, что «Евклид» успешно отделился от Falcon 9.

Телескоп «Евклид» отправился в космос на поиски темной материи и темной энергии. За месяц космический аппарат преодолеет 1,5 миллиона километра, после чего выйдет в точку Лагранжа L2 на противоположной стороне Солнца, где уже находится телескоп «Джеймс Уэбб».

Европейское космическое агентство начало разработку телескопа «Евклид» в 2012 году, хотя идея создания такой обсерватории появилась в ЕКА в 2008 году. Первоначально предполагалось, что «Евклид» в космос выведет ракета «Союз 2», но после полномасштабного вторжения РФ в Украину «Роскосмос» запретил европейским организациям использовать российские ракеты, поэтому телескоп полетел в космос на ракете Falcon 9.

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