Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время заплыва через Волгу

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер 1 июля в возрасте 57 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim, проходившем в Чебоксарах. Фомину стало плохо во время заплыва на дистанции 2200 метров и, как утверждается, он не доплыл до берега 150 метров. Спасатели достали тело Фомина, спасти его не удалось.

В пресс-службе прокуратуры Чувашии подтвердили РБК, что Фомин погиб во время заплыва через Волгу. «Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Андрей Фомин работал в органах прокуратуры с 1992 года, в июне 2020 года его назначили на должность прокурора Чувашии.