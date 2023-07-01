Лукашенко подписал закон, позволяющий запрещать иностранные СМИ в Беларуси из-за «недружественных действий»

Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий властям Беларуси запрещать деятельность иностранных СМИ в случае, если иностранные государства совершат «недружественные действия» в отношении белорусских СМИ.

Как сообщается на сайте Лукашенко, закон «направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси»

Закон также расширяет перечень оснований, позволяющих аннулировать государственную регистрацию СМИ и ограничить доступ к интернет-ресурсу. Также закон регулирует работу новостных агрегаторов.