Во Франции в третью ночь массовых беспорядков задержали 667 человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в твиттере, что в ночь на 30 июня по всей стране задержали 667 человек, участвовавших в беспорядках, начавшихся после того, как полицейский убил 17-летнего подростка.

Чуть меньше половины — 307 человек — задержали в Париже и соседних департаментах, отмечает BFMTV. Как сообщила газета Le Figaro, в основном задержанным от 14 до 18 лет.

По данным МВД Франции, в третью ночь протестов пострадали 249 полицейских и жандармов, никто из них не получил серьезных травм.

К обеспечению безопасности во Франции привлекли 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе пять тысяч в Париже. Как указывает BFMTV, полицейские не смогли помешать многочисленным грабежам и столкновениям, произошедших в десятках городов по всей стране.

В ночь на 30 июня полицейские задержали в несколько раз больше людей, чем в первые две ночи протестов. По итогам первой ночи МВД сообщило, что задержан 31 человек, по итогам второй — что задержаны 150 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен 30 июня второй раз за два дня провести экстренное заседание правительства в связи с беспорядками.

Протесты и беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня в Нантере под Парижем полицейский во время задержания застрелил 17-летнего подростка Наэля М. (полное имя не раскрывается).

Читайте также

В пригороде Парижа полицейский убил подростка. Ответ — поджоги и беспорядки Фотографии

Читайте также

В пригороде Парижа полицейский убил подростка. Ответ — поджоги и беспорядки Фотографии