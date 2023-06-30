В Кыргызстане началось строительство «города будущего» на озере Иссык-Куль. Об этом сообщается на сайте президента страны.

Президент Садыр Жапаров 30 июня на торжественной церемонии заложил капсулу под строительство города.

Город под названием Асман планируется построить за семь-десять лет; предполагается, что жить в нем будут 500-700 тысяч человек.

Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. По утверждению властей, при строительстве не будут использоваться бюджетные средства.

В соответствии с концепцией, город с высоты будет выглядеть как комуз — кыргызский национальный музыкальный инструмент. Его инфраструктура будет проектироваться с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.

Eurasia today на русском

29 июня в Туркменистане была торжественно открыта первая очередь «умного города» Аркадаг в 30 километрах к юго-западу от Ашхабада. Новый город, как утверждают власти Туркменистана, сочетает в себе передовые цифровые, информационно-коммуникационные и зеленые технологии. На строительство первой очереди было потрачено 3,3 миллиарда долларов.