Умер актер Алан Аркин

Умер американский актер Алан Аркин. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи актера. Ему было 89 лет.

Аркин умер 29 июня в своем доме в городе Карлсбаде (штат Калифорния).

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Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке в семье художника и учительницы. В начале 1960-х годов он дебютировал на Бродвее, а за один из первых спектаклей получил премию «Тони». В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии «Русские идут! Русские идут!» актер получил «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар».

Получить «Оскар» Аркину удалось только в 2007 году — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль дедушки главной героини в фильме «Маленькая мисс Счастье».

Среди других известных работ Аркина — сериал «Метод Комински», фильм «Эдвард Руки-ножницы», «Операция Арго», «Гаттака», «Уйти красиво» и другие.