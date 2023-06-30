Оклады российских военных увеличат на 10,5%

С 1 октября 2023 года денежное довольствие российских военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств увеличится на 10,5%. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, повышаются оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников, а также тех, кто проходит службу по призыву.

На 10,5% вырастут оклады по должностям и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, органов ФСИН и федеральной службы судебных приставов, противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

В постановлении отмечается, что при повышении окладов их размеры «подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».

Как напоминает «Парламентская газета», повышение окладов силовиков и военных происходит ежегодно, предыдущее было 1 октября 2022 года.

О планах повысить оклады сотрудникам силовых ведомств и военным на 10,5% сообщалось еще в январе 2023 года, проект постановления правительства подготовило Минобороны. Как отмечал Forbes, предложенное ведомством повышение существенно превышало прогноз по инфляции в 2023 году. ЦБ РФ ожидал, что инфляция составит 5-7%, Минэкономразвития прогнозировало рост цен на 5,5% по сравнении с 2022 годом. В апреле 2023 года ЦБ снизил прогноз по инфляции, по итогам года она прогнозируется на уровне 4,5-6,5%.