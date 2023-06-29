«Левада-центр»: после мятежа почти 30% россиян заявили, что одобряют деятельность Евгения Пригожина. Неделей ранее таких людей было в два раза больше

Рейтинг одобрения основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина после его мятежа упал вдвое, однако все еще остается на относительно высоком уровне. Такие данные приводит «Левада-центр».

О своем положительном отношении к деятельности Пригожина в ходе опроса, проводившегося 25-28 июня сообщили 29% респондентов (11% — что полностью одобряют его деятельность, 18% — что частично одобряют). При ответе на этот же вопрос 22-23 июня 30% респондентов сказали, что полностью одобряют деятельность бизнесмена, 28% — что частично.

Также после мятежа снизился уровень одобрения деятельности министра обороны Сергея Шойгу — но намного менее сильно. Неделей ранее его деятельность одобряли 60% опрошенных (30% — полностью, 30% — частично), теперь же — 48% (по 24% полностью и частично).

Рейтинг одобрения президента Владимира Путина, по данным «Левада-центра», почти не изменился: перед мятежом о своей поддержке его деятельности полностью или частично заявили 82% респондентов «Левады», в день мятежа — 79%, а после его окончания — 82%.

Региональные политики рассказали «Медузе», что в Кремле им сообщили о падении уровня доверия Путину на 9–14%. Такие цифры были представлены совещании, которое 29 июня провел политический блок администрации президента РФ, со ссылкой на некое «экспресс-исследование». Текущий уровень доверия на совещании не назвали.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, сообщил, что бороться с падением уровня доверия администрация президента с помощью «увеличения частоты» появления Путина на публике. После подавления мятежа президент уже лично пообщался с жителями дагестанского Дербента, а также посетил форум Агентства стратегических инициатив — и нарисовал красного человечка.

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