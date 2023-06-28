У независимых депутатов горсовета Новосибирска Хельги Пироговой и Сергея Бойко отобрали мандаты. Они якобы не подали декларации о доходах

Городской совет Новосибирска 28 июня большинством голосов лишил мандатов независимых депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко, пишет «Тайга».

Прекратить полномочия депутатов просила прокуратура на основании того, что Пирогова и Бойко не подали декларации о доходах. Пирогова, в свою очередь, утверждала, что подавала декларацию. Бойко говорил, что ему не дали выступить по видеосвязи на заседании антикоррупционной комиссии, его помощнику на заседании 28 июне не позволили довести до сведения горсовета позицию депутата.

За лишение полномочий Пироговой и Бойко оба раза проголосовали по 38 депутатов при одном голосе против. Решение горсовета планируется обжаловать в суде.

На Хельгу Пирогову в июле 2022 года было заведено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела, возбудить которого лично поручил глава СК Александр Бастрыкин, стал антивоенный твит депутата. После возбуждения уголовного дела Пирогова уехала из России.

Сергей Бойко, возглавлявший в 2017 году новосибирский штаб Навального, а в 2019 году занявший второе место на выборах мэра Новосибирска, объявлен в России «иностранным агентом». Бойко покинул Россию в 2021 году. В сентябре 2022 года новосибирские депутаты попросили главу СК Александра Бастрыкина проверить ютьюб-канал Бойко на предмет «дискредитации армии». В феврале 2023 года стало известно, что МВД объявило Бойко в розыск в рамках уголовного дела.

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