Орбан: перед началом войны Путин говорил мне, что украинская армия очень сильна и хорошо подготовлена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за две-три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Путин говорил ему, что украинская армия очень сильна и хорошо подготовлена. О своей встрече с Путиным, которая состоялась в феврале 2022 года, Орбан рассказал немецкому изданию Bild.

По словам премьер-министра Венгрии, во время встречи с Путиным они много говорили об Украине. В частности, российский президент отметил, что украинская армия хорошо оснащена странами Запада, а украинские солдаты хорошо подготовлены. Как рассказал Орбан, Путин заявил, что если начнется военный конфликт, то он будет «очень тяжелым».

В интервью Орбан также заявил, что войну в Украине могут остановить страны Запада — для этого, по его словам, они должны прекратить оказывать Украине военную поддержку. По мнению Орбана, только так можно спасти Украину, поскольку у нее «солдаты закончатся раньше, чем у России».

Кроме того, Орбан добавил, что Украина «перестала быть суверенной страной», а войну она продолжает только за счет помощи Запада. По его мнению, война закончится тогда, когда США решат, что хотят мира.

Также Орбан не согласился с опасениями некоторых европейских чиновников и политиков, что Путин после победы в Украине может напасть на одну из стран НАТО. «История этой войны наглядно показывает, что НАТО намного сильнее России. Зачем кому-то более слабому нападать на НАТО?» — сказал он.

Премьер-министр Венгрии прокомментировал и вооруженный мятеж ЧВК Вагнера, заявив, что российским властям удалось завершить конфликт в течение 24 часов, что, по его мнению, является «признаком силы». Он также добавил, что нельзя говорить, что произошедшее ослабило Путина, поскольку Россия функционирует не так, как европейские страны.

«Российские структуры очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия. Россия — это не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, мощность другая, стабильность другая. Если мы хотим понять, как они работают, исходя из нашей логики, мы всегда будем неправы», — заявил Орбан.

Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. В июле 2022 года венгерский премьер заявил о «провале антироссийской стратегии Запада» и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны. В сентябре того же года Орбан призывал снять с РФ санкции.

Страны ЕС и НАТО неоднократно критиковали Венгрию за недостаточную, по их мнению, жесткость по отношению к России и Путину. Венгрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине оружием. Официально в Будапеште объясняли это заботой о собственной безопасности.

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