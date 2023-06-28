19-летнюю Валерию Зотову из Ярославля посадили на шесть лет. Она якобы собиралась поджечь пункт сбора помощи российским военным

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 19-летнюю жительницу Ярославля Валерию Зотову. Ее признали виновной в покушении на теракт, сообщает «Зона солидарности».

По версии следствия, девушка якобы намеревалась поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для российских военных в селе Карабиха, расположенном в 15 километрах от Ярославля.

«Медиазона» сообщает, что Зотову задержали в ночь на 17 февраля 2023 года. Вскоре после этого в сети распространили видео допроса, во время которого Зотова сказала, что «за денежное вознаграждение помогала СБУ». По ее словам, она передавала представителю украинской спецслужбы «фотографии и координаты зданий». Кроме того, в ролике девушка заявила, что ее «задержали за то, что она хотела поджечь здание в Карабихе». При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

Мать Зотовой Светлана в разговоре с изданием «7×7. Горизонтальная Россия» подтвердила, что ее дочь действительно общалась с мужчиной, который представлялся сотрудником СБУ по имени Андрей. Однако, считает Светлана, на самом деле с ее дочерью переписывались сотрудники российской спецслужб, которые «раскручивали ее, искали дурочек».

«Зона солидарности» считает, что материалы дела и слова самой Зотовой свидетельствуют о том, что дело является провокацией ФСБ, агенты которой склоняли девушку совершить поджог.

После обыска и ареста Валерии Зотовой против ее матери, которую ранее штрафовали за надпись «Слава Украине» на стене ларька, возбудили два уголовных дела по статьям об оправдании терроризма и призывах к экстремизму из-за комментариев Светланы в телеграме.