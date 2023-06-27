Войска России нанесли ракетный удар по Краматорску. Четыре человека погибли и больше 40 пострадали

Обновление. По последним данным, из-за ракетного удара четыре человека погибли и 42 человека пострадали, сообщает издание «Донбасс реалии» со ссылкой на полицию Донецкой области. По данным властей Украины, среди погибших — ребенок 2008 года, среди пострадавших — три иностранца.

Российские войска нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, российские войска ударили по заведению питания в центре города, а также по селу Беленькое в пригороде Краматорска. По данным журналистов, в центре под обстрел попало кафе RIA Lounge Bar.

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Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко по состоянию на 21:15 27 июня, погибли два человека, а 22 человека, в том числе один ребенок, получили травмы. По словам главы МВД, помимо заведения питания повреждены несколько частных домов.

По данным источников «Украинской правды», российские силы ударили по Краматорску из зенитно-ракетных комплексов С-300.

В Краматорске проводят поисково-спасательные работы.