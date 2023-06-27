Некоторые бизнесмены из Китая остановили поставки в Россию из-за мятежа ЧВК Вагнера
Некоторые предприниматели из южного Китая приостановили поставки своих товаров в Россию из-за мятежа, который организовал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бизнесменов.
«Мы думали, что возникнут большие проблемы», — сказал Шэнь Мухуэй, глава торговой организации в провинции Фуцзянь, объединяющей компании, которые экспортируют в Россию автомобили, запчасти к ним и одежду.
Шэнь Мухуэй отметил, что хотя кризис в России ослаб, некоторые предприниматели решили подождать, поскольку не знают, что будет дальше. Он отказался назвать компании, приостановившие поставки.
Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос Reuters. После мятежа Пригожина МИД КНР заявил, что это «внутреннее дело» России и поддержал усилия Москвы по стабилизации ситуации.