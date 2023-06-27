Александр Лукашенко заявил, что «в деле» о мятеже Евгения Пригожина в России «нет героев».

Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, цитирует его заявление:

Я сказал: «Ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина». Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев.

Что за два человека, которые «воевали на фронте» и потом «столкнулись», Лукашенко не пояснил. Можно предположить, что он имел в виду Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, между которыми продолжается длительный конфликт.

Вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал свой «марш справедливости», в рамках которого ЧВК, вероятно, намеревалась дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. По словам Пригожина, его наемникам до Москвы оставалось 200 километров.

По словам источников «Медузы», российские власти начали переговоры с Пригожиным еще 23 июня и первое время даже рассчитывали разрешить конфликт «более-менее мирным путем». Однако основатель ЧВК действовал агрессивно и выдвигал «туманные и странные» требования, вроде отставки главы Минобороны Сергея Шойгу.

Днем 24 июня Пригожин начал сам выходить на связь с российским руководством, вероятно, осознав, что «превысил меру», а «перспективы движения его колонн туманны». Увидев изменившийся настрой Пригожина, Кремль якобы решил не идти на «кровавое столкновение», в результате чего была достигнута договоренность, в рамках которой наемники ЧВК, решившие не возвращаться домой или присоединяться к Минобороны, смогут «уйти в Беларусь».

Считается, что важную роль в финальном этапе переговоров сыграл Александр Лукашенко, поскольку Пригожин настаивал на участии в переговорном процессе «первых лиц», но Путин с ним общаться не хотел.

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