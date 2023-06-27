«Мне их не жаль». Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Глава Якутска Евгений Григорьев заявил, что бездомных надо «привлекать к ответственности», в частности, «возвращать трудовые лагеря». Об этом Григорьев сказал на пресс-конференции в рамках национального праздника «Ысыаха Туймаады». Цитаты из выступления мэра публикует якутское издание «Эхо столицы».

«Бомжи — это один из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места», — сказал Григорьев, добавив: «Мне их не жаль».

«Также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря», — заявил мэр Якутска, отметив также и необходимость работы с землячествами, чтобы они «несли ответственность за своих людей».

В апреле парламент Якутии принял закон о создании вытрезвителей. Объясняя необходимость принятия такого закона, заместитель председателя парламента Антонина Григорьева говорила, что, по данным медицинских организаций, ежегодно в целях вытрезвления доставляются органами полиции до 1000 человек в Якутске, до 900 — в Мирнинском районе, 500 — в Нерюнгри. «Растет число лиц, состоящих на учете по таким заболеваниям, — это более 13 тысяч человек, из них 9,5 тысячи находятся на диспансерном наблюдении», — сообщила Григорьева.

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