Пропагандистка Маргарита Симоньян вечером 25 июня все-таки прокомментировала мятеж Евгения Пригожина — более чем через сутки после того, как основатель ЧВК Вагнера объявил о прекращении «марша справедливости» на Москву.

Симоньян в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым», рассуждая о том, почему уголовное дело, заведенное на Пригожина после начала мятежа, решили прекратить, заявила, что в особых случаях юридические нормы можно игнорировать.

Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом.

Симоньян также заявила, что «выбор был между плохим и чудовищным», добавив, что «страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм».

Пропагандистка попыталась объяснить, почему никак не комментировала мятеж Пригожина, когда он еще не закончился. Симоньян заявила, что была на съемках фильма и узнала о мятеже только, когда вернулась, и первое время не могла поверить в происходящее.

Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что подразделения его ЧВК Вагнера заняли Ростов-на-Дону и собираются идти «маршем справедливости» на Москву. Правоохранительные органы РФ объявили, что на Пригожина завели уголовное дело по факту призыва к мятежу. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выпустил специально обращение, в котором назвал мятеж «ударом в спину» и пообещал, что устроившие его «ответят и перед законом, и перед нашим народом». Вечером 24 июня Пригожин объявил, что подразделения ЧВК Вагнера разворачиваются и «уходят в полевые лагеря». Такое решение было принято после переговоров, которые с Пригожиным по просьбе Путина провел Александр Лукашенко. После этого власти РФ объявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, наемников, участвовавших в мятеже, также не будут привлекать к ответственности.

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