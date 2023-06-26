Павел Дуров объявил, что в Telegram появятся сторис

В мессенджере Telegram в начале июля появятся сторис, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, сейчас эта функция находится на последней стадии тестирования.

Дуров рассказал, что пользователи Telegram смогут выбрать, кто будет видеть их сторис. Сами сторис будут появляться в верхней части списка чатов и будут отображаться в течение шести, 12, 24 или 48 часов или постоянно на странице профилей пользователей.

Дуров показал, как будет выглядеть новая функция.