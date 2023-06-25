В возрасте 92 лет умер политик и экономист, один из авторов Конституции России 1993 года Виктор Шейнис. Об этом сообщил политик Лев Шлосберг.

«Шейнис ушёл из жизни в страшные для нашей страны дни, но когда свобода и мир придут в Россию, он будет среди тех, кто всеми силами приближал это время», — написал Шлосберг в своем телеграм-канале.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 год в Киеве. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Шейнис был одним из авторов статьи «Правда о Венгрии», критикующей советское вторжение в страну. За это он был исключен из комсомола и аспирантуры. С 1977 по 1992 год — ведущий исследователь, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. В 1982 году стал доктором экономических наук.

В декабре 1991 года, являясь членом Верховного Совета РСФСР, голосовал за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР. С 1993 по 1994 год — заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1993 году Шейнис был избран депутатом Госдумы, вошел в состав фракции «Яблоко».

В марте 2020 года Шейнис подписал обращение к Совету Европы против поправок к Конституции РФ, которые, в частности, обнуляли президентские сроки Владимира Путина.