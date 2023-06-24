В Воронеже загорелось нефтехранилище. Есть видео, на котором снято, как рядом пролетает вертолет

В Воронеже на одном из нефтяных объектов начался сильный пожар, следует из многочисленных сообщений в российских телеграм-каналах. Информацию о пожаре подтвердил губернатор Александр Гусев.

Медиа публикуют десятки снятых местными жителями фотографий и видео, на которых запечатлен пожар и столб черного дыма, заметный из разных частей города.

На некоторых видео видно и слышно вертолет. Из кадров, опубликованных Baza, следует, что взрыв произошел по пути следования вертолета.

По словам Гусева, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Воронежской области, согласно неофициальным сообщениям, находятся наемники ЧВК Вагнера, устроившие 23 июня мятеж против военного руководства России. 24 июня появлялись сообщения о движении колонны наемников по территории области, а также о крушении в регионе российской военной авиации. В Воронежской области введен режим «контртеррористической операции».

Загоревшийся нефтяной объект расположен на улице Димитрова в Левобережном районе города. Судя по данным «Яндекс.Карты», там находится нефтегазовая компания «Красное знамя».