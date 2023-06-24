Пригожин заявил, что «мы входим в Ростов». Этому нет доказательств

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что его отряды входят в Ростов-на-Дону.

«Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения министерства обороны, вернее, срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не убиваем детей, детей убивает [министр обороны Сергей] Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Мы воюем только с профессионалами», — заявил Пригожин.

При этом Пригожин заявил, что «если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех».

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