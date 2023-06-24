Источник «Важных историй», близкий к Генштабу, утверждает, что Путин ставит задачу силовикам убить Пригожина. Других подтверждений этой информации нет

Президент России Владимир Путин рассчитывает остановить вооруженный мятеж ЧВК Вагнера, «точечно ликвидировав» основателя компании Евгения Пригожина, сообщил «Важным историям» источник, близкий к Генштабу.

По его словам, такую задачу президент поставил перед российскими силовыми структурами. Подтверждений этой информации из других источников нет.

«Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк ЧВК Вагнера», — заявил собеседник издания, добавив, что бойцам ЧВК могут предложить амнистию, если они прекратят мятеж.

Также источник отметил, что у вооруженных сил России нет необходимых ресурсов, чтобы перекрыть ЧВК Вагнера проход к Москве. По его словам, сейчас костяк российской группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений — чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня начал военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже.

По данным источников «Медузы», близких к Кремлю, первоначально высшее руководство страны рассчитывало разрешить сложившуюся ситуацию «более-менее мирным путем». Более того, ранним утром российским губернаторам и системным политикам администрация президента рекомендовала комментировать происходящее «мягко и без перехода на личность Пригожина». Спустя всего полтора часа «рекомендации» изменились: главам регионов и политикам велели называть Пригожина «предателем». При этом новая рекомендация поступила еще до выступления президента Владимира Путина (в котором он не назвал имени Пригожина).

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