Генпрокурор Краснов доложил Путину об уголовном деле против Пригожина. И сообщил, что его завели «законно»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что в отношении бизнесмена Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Пескова, Краснов также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

Министерство обороны, ФСБ, МВД и Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению в связи с попыткой мятежа, также отметил Песков.

Уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее Песков сообщал, что Путина проинформировали «обо всех событиях вокруг Пригожина».

Сам Путин не выступал с публичными заявлениями. На его сайте в полночь 24 июня появилось видео, в котором он поздравляет россиян с Днем молодежи.