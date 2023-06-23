В России завели не меньше 22 дел по новой статье о защите гостайны. Она ограничивает выезд из страны

ФСБ возбудила не менее 22 уголовных дел по статье о нарушении требований по защите гостайны, появившейся в Уголовном кодексе в 2022 году. По данным «Медиазоны», дела в основном возбуждали против россиян, побывавших в Абхазии — в шести случаях суды уже вынесли обвинительные приговоры.

была включена в УК после начала полномасштабной войны с Украиной и массового выезда россиян из страны. Под ее действие подпадают госслужащие, инженеры, сотрудники госпредприятий и правоохранительных органов, имеющие или имевшие допуск к гостайне. Первая часть статьи, по которой ФСБ и возбуждает дела, запрещает людям с доступом к гостайне выезжать из страны без соответствующего разрешения.

Статью стали активно применять в 2023 году. По данным «Медиазоны», к июню по ней было возбуждено не менее 22 дел. В судах таких дел, считает издание, может быть еще больше.

Как пишет «Медиазона», преимущественно по статье 283.2 преследуют людей, побывавших в Абхазии. Издание приводит в пример бывшую сотрудницу московского Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, которая стала фигуранткой уголовного дела спустя три месяца после возвращения из Абхазии, куда она, по ее словам, ездила в санаторий на лечение.

Журналисты также выяснили, что по шести из 22 известных дел суды уже вынесли приговоры — обвиняемым назначили штрафы.

Несколько дел по статье о нарушении требований по защите гостайны рассматривались в Краснодарском краевом суде. Все обвиняемые получили штрафы до 250 тысяч рублей. Еще один приговор вынесли в Марий Эл, где фигуранту дела назначили минимальный штраф в размере 200 тысяч рублей.

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