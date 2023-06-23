В России рекордно вырос объем наличных денег. Bloomberg связал это с выплатами семьям наемников ЧВК Вагнера

С сентября 2022 года, когда Владимир Путин объявил о мобилизации, в России начал рекордными темпами расти оборот наличных денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и собственные подсчеты. Издание связывает это в том числе с выплатами родственникам наемников ЧВК Вагнера.

Рост наличных денег в обращении продолжался почти непрерывно в течение 10 месяцев, что по срокам совпадает с боями за Бахмут, в которых участвовали наемники ЧВК, отмечает издание. В общей сложности оборот наличных денег в этот период оказался выше довоенного прогноза на 2,2 триллиона рублей, указывает издание.

Компенсация семьям погибших наемников ЧВК Вагнера составляет до пяти миллионов рублей. Несколько родственниц погибших рассказали, что деньги обычно выдаются наличными в сумках. Многим советовали не вносить их на банковские счета. Жительница Челябинска Оксана рассказала изданию, что не хочет проблем с налоговой, а документов, объясняющих происхождение денег, у нее нет. «Вагнер заплатил все, что должен был. Мы уже купили квартиру», — рассказала она.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в одном из комментариев подтверждал, что родственники наемников получают выплаты «черным налом», напоминает Bloomberg. «Люди с зон пошли воевать, чтобы народ Российской Федерации сидел дома у печек и грелся, и они погибали за этот черный нал», — цитирует издание Пригожина.

Несколько российских чиновников рассказали Bloomberg, что основной причиной роста доли наличных стали выплаты военным, в том числе регулярной армии. По их мнению, выплаты наличными едва ли серьезно скажутся на уплате налогов.

Банк России в комментарии Bloomberg отметил несколько причин «повышенного спроса» на наличные. Среди них — «возможный дополнительный» спрос на бумажные деньги в «новых регионах» России, и платежи в государственном секторе экономики, которые люди склонны частично делать наличными. ЦБ также упомянул потребности туристов на майские праздники.

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