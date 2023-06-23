The Insider: Россия возобновила работу советского шпионского центра на Кубе, закрытого Путиным в 2001 году

Россия возобновила работу советского радиоэлектронного центра «Лурдес», расположенного на Кубе, который президент Владимир Путин закрыл в 2001 году. Об этом говорится в расследовании The Insider.

По данным издания, Россия в течение многих лет под видом дипломатов перебрасывала на Кубу сотрудников разведки и выпускников технических вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой.

О переброске The Insider узнал благодаря списку учеников в школе при российском посольстве: журналисты заметили, что родители 37 детей не имеют отношения к дипломатической работе, а некоторые из них оказались кадровыми офицерами спецслужб со специализацией в радиоэлектронной разведке и смежных областях.

По данным издания, договоренность о возобновлении работы центра, способного перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA, была достигнута еще 2014 году, после чего на Кубу стали регулярно ездить высокопоставленные политики и чиновники из России. The Insider напоминает, что в том числе на острове побывал Владимир Путин, списавший 90% кубинского долга в размере 35 миллиардов долларов.

Также издание отмечает, что в ноябре 2022 года Москву прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель, чтобы встретиться с Путиным. Подробности этого визита не раскрывались, но, как считает The Insider, Диас-Канел мог предложить Путину увеличить военное присутствие России на острове в обмен на финансовую помощь.

Строительство радиоэлектронного центра «Лурдес» началось в 1962 году. К 1967 году центр был введен в эксплуатацию. С тех пор на содержание базы ежегодно тратились сотни миллионов долларов, поэтому в 2001 году Владимир Путин объявил о прекращении деятельности центра на фоне экономических трудностей в России. Центр был выведен из эксплуатации в 2002 году.

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