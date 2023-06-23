Бизнесмен Александр Мамут заявил, что не собирается запускать оппозиционный «медиахолдинг» в Европе. Статью о его подобных планах 22 июня опубликовала «Медуза».

Мамут ответил на публикацию «Медузы» в комментарии «Ленте.ру». До 2020 года он был совладельцем «Рамблера», куда входила «Лента». В 2014 году Мамут уволил главного редактора «Ленты» Галину Тимченко. Почти все сотрудники редакции тогда уволились вслед за ней. Часть из них потом запустили «Медузу». Галина Тимченко — издатель и основатель «Медузы», вместе с главным редактором Иваном Колпаковым.

«Как и раньше, когда „Медуза“ писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Галиной Тимченко в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед», — заявил Мамут.

Как утверждает Мамут, публикация «Медузы» является «враньем от начала до конца». «Никаких СМИ после продажи „Рамблера“ в 2020 году я „запускать“ не собирался и не собираюсь», — заявил он.

По данным «Медузы», Мамут уехал из России после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из источников «Медузы» в окружении Мамута сказал, что бизнесмен хочет стать «хорошим русским» — и с этой целью «решил делать медиа, которое будет продвигать либеральную повестку». Мамут на вопросы «Медузы» не ответил.

Вот этот текст «Медузы» про Мамута

«Хочет стать хорошим русским» Александр Мамут уехал из России после начала войны, выяснила «Медуза». Кажется, он собирается запустить оппозиционный «медиахолдинг» — и ведет переговоры о возможности финансирования исследовательских проектов с Сергеем Гуриевым

Вот этот текст «Медузы» про Мамута

«Хочет стать хорошим русским» Александр Мамут уехал из России после начала войны, выяснила «Медуза». Кажется, он собирается запустить оппозиционный «медиахолдинг» — и ведет переговоры о возможности финансирования исследовательских проектов с Сергеем Гуриевым