Миллиардер Александр Мамут ответил на публикацию «Медузы» о его планах запустить медиа в Европе. «Это вранье от начала до конца», — сказал он
Бизнесмен Александр Мамут заявил, что не собирается запускать оппозиционный «медиахолдинг» в Европе. Статью о его подобных планах 22 июня опубликовала «Медуза».
Мамут ответил на публикацию «Медузы» в комментарии «Ленте.ру». До 2020 года он был совладельцем «Рамблера», куда входила «Лента». В 2014 году Мамут уволил главного редактора «Ленты» Галину Тимченко. Почти все сотрудники редакции тогда уволились вслед за ней. Часть из них потом запустили «Медузу». Галина Тимченко — издатель и основатель «Медузы», вместе с главным редактором Иваном Колпаковым.
«Как и раньше, когда „Медуза“ писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Галиной Тимченко в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед», — заявил Мамут.
Как утверждает Мамут, публикация «Медузы» является «враньем от начала до конца». «Никаких СМИ после продажи „Рамблера“ в 2020 году я „запускать“ не собирался и не собираюсь», — заявил он.
По данным «Медузы», Мамут уехал из России после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из источников «Медузы» в окружении Мамута сказал, что бизнесмен хочет стать «хорошим русским» — и с этой целью «решил делать медиа, которое будет продвигать либеральную повестку». Мамут на вопросы «Медузы» не ответил.