Губернатор сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над Курском

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Курском, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Подробности случившегося глава региона не рассказал. «Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112», — написал Старовойт.

Mash сообщил, что жители Курска слышали два взрыва — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. Телеграм-канал опубликовал видео из одного из районов города.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Курская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе, как и в других приграничных областях, действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования.

22 июня в Курской области «в целях усиления охраны общественного порядка и безопасности» запретили проводить публичные массовые мероприятия, кроме тех, что связаны с государственными праздниками, памятными датами и Днями воинской славы.