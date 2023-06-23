Чонгарский мост, поврежденный ВСУ, будут восстанавливать две-три недели. По нему шло 70% российского трафика между Крымом и Херсонской областью
Чонгарский мост, соединяющий Херсонсую область и Крым, оказался поврежден сильнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил «глава администрации» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения», — заявил Сальдо.
В то же время, Сальдо уверяет, что разрушение моста «ничего не дает», так как с полуострова на материк есть еще несколько сухопутных переходов.
Чонгарский мост использовался для доставки боеприпасов и топлива из аннексированного Крыма российской группировке на юго-востоке Украины. По данным «военкоров», через этот мост шло 70% всего трафика. ВСУ обстреляли мост ракетами Storm Shadow в ночь на 22 июня.
Судя по спутниковым снимкам, отмечает «Би-би-си», под Чонгарским мостом уже возвели понтонную переправу.