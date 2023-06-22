Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, участвовавший в президентских выборах 2023 года, может быть взят под стражу в рамках расследования поданных против него 28 исков, сообщает телеканал Cumhuriyet.

Канал пояснил, что поскольку Кылычдароглу баллотировался в президенты, он не мог участвовать в парламентских выборах, проходивших в то же время, в результате он остался без депутатской неприкосновенности.

По данным канала, Кылычдароглу в общей сложности грозит до 110 лет тюрьмы. Большинство исков в отношении лидера оппозиции касаются оскорблений действующего президента Эрдогана.

В то же время ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что турецкие политологи считают маловероятным привлечение лидера оппозиции к уголовной ответственности, поскольку это может привести к дестабилизации политической ситуации в стране.

Выборы президента Турции прошли в середине мая 2023 года. В первом туре Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу — 45%. Для победы Эрдогану было необходимо набрать больше 50% голосов, поэтому состоялся второй тур, итоги которого Центризбирком Турции подвел 28 мая. Эрдоган победил с 52,14% голосов избирателей против 47,86% у Кылычдароглу.

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