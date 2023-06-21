В Москве покончил с собой один из создателей советской термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов

В центре Москвы в квартире на Космодамианской набережной найден мертвым 92-летний физик-ядерщик Григорий Клинишов — один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, пишет ТАСС.

Как заявили агентству в экстренных службах, ученый совершил самоубийство. Клинишов оставил предсмертную записку, в которой попрощался с близкими.

MSK1.ru уточняет, что тело физика обнаружили его родственники еще 17 июня.

Испытание термоядерной бомбы РДС-37 состоялось 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. Тогда из-за ударной волны были повреждены здания в 59 населенных пунктах, а несколько десятков человек получили травмы.

Григорий Клинишов не только участвовал в создании РДС-37, но также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений, отмечает ТАСС.