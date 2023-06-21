Умер один из создателей 1xBet Сергей Каршков. В России его обвиняли в незаконной организации азартных игр

В возрасте 42 лет умер российский бизнесмен Сергей Каршков, которого Следственный комитет России называл одним из создателей онлайн-букмекера 1xBet. О смерти Каршкова рассказал Павел Мунтян, основатель анимационной студии Toonbox, известной по ютьюб-сериалу «Mr. Freeman».

Forbes / Youtube

«Я не могу поверить… У меня ком в горле стоит. Этого просто не может быть! Как так? Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап… Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал Мунтян в фейсбуке.

Каршков родился в Киевской области в 1980 году. Он переехал в Брянск, где возглавлял отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. В 2020 году Следственный комитет России объявил Каршкова в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, Каршков и еще два жителя Брянска Дмитрий Казорин и Роман Семиохин создали 1xBet и в 2014-2019 годах в результате незаконной игорной деятельности заработали более 63 миллиардов рублей. Как сообщалось, Каршков в последние годы жил на Кипре.

О деле против создателей 1xBet

В Брянске вынесли первый приговор по делу против создателей букмекерской конторы 1xBet Следствие оценило их нелегальный доход в 63 миллиарда рублей. Это больше бюджета Брянской области

О деле против создателей 1xBet

В Брянске вынесли первый приговор по делу против создателей букмекерской конторы 1xBet Следствие оценило их нелегальный доход в 63 миллиарда рублей. Это больше бюджета Брянской области