Сотрудника ядерного центра в Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии по делу о госизмене

Нижегородской областной суд приговорил бывшего сотрудника Федерального ядерного центра Виктора Ильина к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье о госизмене, сообщают «Коммерсант» и НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Как пишет НИА, в начале 2022 года российская спецслужба установила, что Ильин якобы общался с представителями спецслужб Украины, США и Великобритании с целью продажи «новейших и секретных разработок».

По версии ФСБ, для этого Ильин несколько лет собирал необходимую информацию. Также спецслужба утверждает, что все это время он использовал поддельные документы и специальное программное оборудование для сокрытия противоправной деятельности.

НИА пишет, что после задержания Ильин долго не признавал вину, но в итоге начал сотрудничать со следствием. 23 мая суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. В июне приговор вступил в силу.

Согласно «Коммерсанту», Ильин является соавтором двух изобретений — «предохранительно-исполнительного механизма взрывателя» и «боевой части направленного действия». Патентом на них владеет ядерный центр.

После начала полномасштабной войны в Украине в России регулярно возбуждают дела о госизмене. Согласно «Агентству», за первые четыре месяца 2023 года в России завели почти столько же дел о госизмене, сколько было возбуждено за весь 2022 год.

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