ФСБ задержала жителя Хабаровского края по делу о госизмене. Ведомство утверждает, что он финансировал ВСУ через криптовалюту

Сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края по делу о государственной измене «в форме оказания финансовой помощи ВСУ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщает в среду Центр общественных связей ведомства.

По версии ФСБ, задержанный «с использованием криптовалютных инструментов» переводил деньги через третьих лиц, проживающих в Украине, «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».

Пресс-служба ФСБ опубликовала видео с подозреваемым. В начале ролика вооруженные люди в масках и камуфляже догоняют на улице прохожего и валят его на землю. Затем следуют кадры обыска в квартире задержанного, а также из зала суда, где его решают отправить в московский следственный изолятор «Лефортово».

Судя по попавшим на запись словам судьи, подозреваемый — 54-летний гражданин РФ Александр Вечерко, родившийся в украинской Виннице.

Дело жителя Хабаровского края стало пятым известным делом о госизмене за денежные переводы на помощь ВСУ, отмечает проект . По данным правозащитников, дело Вечерко — первое известное дело по этой статье за криптовалютный перевод.

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