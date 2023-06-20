Совокупная выручка российских компаний в 2022 году, по данным ФНС, впервые в истории превысила квадриллион рублей

Российские организации за 2022 год задекларировали в налоговой выручку в 1,268 квадриллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). годовая выручка российских компаний превысила впервые в истории России.

По сравнению с предыдущим годом выручка российских компаний выросла почти в два раза. Увеличение доходов по итогам 2022 года в материалах ФНС объясняется «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги».

При этом прибыль российских компаний увеличилась лишь на 5,9% — с 29,4 триллиона рублей в 2021 году до 31,1 триллиона рублей в 2022 году. С учетом средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась, отмечает РБК.

Опрошенные РБК эксперты объясняют такое расхождение между выручкой и прибылью (т.е. разницей между задекларированными в налоговой доходами и расходами) выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса. В частности, профессор кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко указал, что произошел разрыв цепочек поставок и выросли затраты на логистику. Директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, в свою очередь, связал рост издержек бизнеса с инфляцией, а также не исключил, что компании в 2022 году «в два раза чаще совершали сделки, которые одновременно влияют и на выручку, и на издержки».

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в отношении РФ были введены несколько пакетов санкций, затрагивающих фактически все сферы экономики. Российские власти в качестве экстренных мер временно ограничили операции с валютой как для физических, так и для юридических лиц (позднее ограничения были смягчены, но полностью не сняты). Курс российского рубля к основным мировым валютам на фоне войны, санкций и ограничений, введенных российскими регуляторами, в 2022 году резко колебался.

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